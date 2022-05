Europa League, il gol più bello è quello di Insigne: VIDEO

Insigne lascia Napoli a fine stagione, ma si porta dietro anche tante magie e prestazioni da applausi riconosciute a livello internazionale. Dopo il gol più bello messo a segno con l’Italia nell’Europeo vinto dagli azzurri, Lorenzo Insigne ha segnato il gol più bello dell’Europa League. Il riconoscimento è stato decretato dagli Osservatori Tecnici Uefa che hanno inserito al primo posto della classifica delle dieci perle della stagione, proprio la rete del talento campano. Una delle tante magie che Insigne ha dispensato con la maglia del Napoli in questi dieci anni di storia in azzurro.

Il gol più bello dell’Europa League è stato segnato da Insigne durante il match Napoli-Legia Varsavia il 21 ottobre del 2021 al 76° minuto della partita valida per la fase a gruppi. L’azione parte Politano che crossa dalla fascia destra, il talento azzurro lascia rimbalzare il pallone giusto un attimo prima di scagliare un destro potentissimo e preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Il gol di Insigne in Europa League con il Legia Varsavia è uno dei tre gol segnati su azione in questa stagione dal giocatore. Insigne in questa stagione ha realizzato 13 reti complessive, 11 in campionato scrive Corriere dello Sport che aggiunge: “In totale, quando alla fine del campionato e della sua esperienza con il Napoli manca appena la trasferta di domani con lo Spezia, Lorenzo Occupa la seconda posizione dei marcatori di sempre del club con 122 gol alle spalle di Mertens (148 gol)”.

Al secondo posto dei gol più belli dell’Europa League c’è Mergim Berisha del Fenerbahce con l’Aversa alla quarta giornata, al terzo posto, invece, Pepe del Porto con una conclusione al volo firmata negli ottavi con il Lione.