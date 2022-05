Napoli, la cena d’addio di Insigne: Quanti vip, presente anche De Laurentiis. Foto inedite

Cena d’addio per Lorenzo Insigne presso Resort Belvì, a Somma Vesuviana. 200 invitati , molti vip e compagni di squadra. Presente De Laurentiis.

Cena d’addio per Lorenzo Inisgne, il capitano ha voluto salutare gli amici in forma privata. Contro lo Spezia Lorenzo Insigne indosserà per l’ultima vota la 24 del Napoli. Poi, si chiuderà un’epoca durata sedici anni. Ripartirà dal Canada, con la maglia di Toronto.

Dopo aver salutato i 50mila del Maradona il capitano del Napoli ha riunito tutti presso Resort Belvì, a Somma Vesuviana. 200 invitati, un catering di alto livello, ci sono pizzaioli importanti come Concettina ai Tre Santi. Tutta la squadra presente, ma non poteva mancare anche qualche vecchia conoscenza, qualche amico come Reina, Verdi, Sepe, Hysaj, Maradona Jr, i fratelli Cannavaro, tanti vip e cantanti come Clementino. Show musicale dal vivo, maglia gigante di Insigne all’ingresso, una scritta a led “C’è solo un capitano”. Una vera festa d’addio in grande stile Insigne. Ecco alcune foto inedite della serata:

Oltre ai compagni, presenti anche mister Luciano Spalletti (arrivato con la sua panda) e il presidente Aurelio De Laurentiis. E mega-torta con la scritta: “Grazie Napoli”. Tra i più ‘scatenati’ il cantante Rocco Hunt, grande amico di Lorenzo.

All’esterno del resort erano presenti anche una manciata di tifosi, che hanno accolto con entusiasmo tutti i giocatori. Su tutti Koulibaly, Mertens, ma anche Osimhen (che si è fermato per qualche selfie).