Insigne al concerto di Rocco Hunt, il toccante saluto ai tifosi: “Manca poco…”

Lorenzo Insigne saluta i tifosi del Napoli al concerto di Rocco Hunt: “Oramai manca poco, forza Napoli“. Il capitano azzurro a fine stagione lascerà il club di Aurelio De Laurentiis e si traferirà a Toronto, ma il suo legame con la città resterà indissolubile. Proprio nella serata di ieri, Massimo Ugolini ha contestato l’addio di Insigne da Napoli, dicendo che si poteva fare qualcosa di più. Insomma la storia poteva finire in modo diverso, anche perché si pensava che il giocatore che indossa la fascia di capitano, nato a Napoli, potesse diventare una vera e propria bandiera azzurra. Invece il lieto fine non c’è stato e Insigne andrà a giocare in Mls.

Ma Insigne al concerto Rocco Hunt ‘Libertà+Rivoluzione Tour’ ha salutato i tifosi del Napoli: “Come sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli“. Mentre il cantautore campano ha aggiunto: “La storia però non si cancella, quanto vuoi bene a questa città ed a questi ragazzi lo sanno tutti“. Una storia, quella di Insigne, fatta di 121 gol fino ad ora, gli stessi di Marek Hamsik, al secondo posto dietro un certo Dries Mertens a 148 reti e davanti al più grande di tutti: Diego Armando Maradona.

Il saluto di Insigne al concerto di Rocco Hunt è stato forse il primo di una lunga serie. La società sta pensando ad un evento particolare per Napoli-Genoa per salutare il suo capitano. Lo stesso giocatore ha organizzato una festa con 200 invitati dopo l’ultima gara in azzurro Spezia-Napoli. Insomma si sarà ancora un po’ di tempo da vivere insieme, con i colori della propria città. Poi Insigne andrà a Toronto, ma di certo non sarà dimenticato dai tifosi del Napoli, perché la sua professionalità, le sue qualità e quello che ha fatto con la maglia azzurra, resterà indelebile nella storia.