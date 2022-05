Curva B, lo striscione per lo scudetto ’87 e la bordata per l’ennesimo sogno infranto: “altri valori… In questa mer*a attuale…”

Lo striscione per il primo scudetto del 1987 firmato Curva B, racchiude una contestazione palese contro la società partenopea.

La curva B ha voluto ricordare l’anniversario del primo scudetto del Napoli, 10 maggio 1987, con uno striscione esposto fuori lo stadio Maradona. Lo stendardo conteneva una critica feroce contro il Napoli attuale. Il sogno scudetto infarto allo scadere a causa delle pessime prestazioni degli azzurri al Maradona non è stato perdonato dai tifosi. Nonostante la squadra di Spalletti abbia ottenuto la matematica qualificazione in Champions i tifosi non sono contenti, segno che la piazza dopo 35 anni vuole tornare a festeggiare il trofeo più grande: il tricolore. Milan e Inter non sono più forti degli azzurri, questo è forse il più grande rammarico per un titolo che si poteva vincere.

Chiaro il messaggio formato dello storico gruppo Fedayn: “10 maggio 1987: 35 anni or sono, altri uomini, altri valori… In questa mer*a attuale, preserviamo solo i colori!”.

Ci sono intere generazioni che non hanno visto uno scudetto del Napoli, ma soprattutto non vedono la possibilità di sognare con gli investimenti dell’attuale società. In tanti chiedono a De Laurentiis di vendere il Napoli, passare la mano e far entrare un gruppo che abbia maggiore potenzialità di investimento.

I tifosi hanno ‘paura’ per il futuro del Napoli, perché De Laurentiis parla di nuovo stadio, ma non ha mai fatto nulla di concreto per metterlo in pratica. Stessa cosa fatta anche per il settore giovanile e la famosa città della dello sport, quella che invece sarà realizzata a Firenze. Inoltre il taglio degli ingaggi fa pensare ad un ridimensionamento, che di certo non può piacere alla tifoseria.