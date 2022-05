10 Maggio 1987, primo scudetto al Napoli. Il sogno negato ad una intera generazione

Il 10 maggio 1987 il Napoli di Maradona vinceva il primo scudetto al Napoli, data indimenticabile. Un simbolo unico, perché prima di allora il popolo napoletano non aveva mai vinto il campionato. Grazie al giocatore più forte della storia ed a tutta la squadra, il Napoli riuscì a cucire il tricolore sulla maglia azzurra, scatenando la gioia e la passione dei tifosi napoletani che tutte le domenica affollavano l’allora stadio San Paolo.

Da quel giorno sono trascorsi 35 anni, 32 dall’ultimo tricolore, e lo stadio non si chiama più nemmeno San Paolo, ma bensì è dedicato a Diego Armando Maradona, l’eroe che ha portato in azzurro due scudetti ed una Coppa Uefa. Ma il ricordo sta diventando sbiadito e ci sono generazioni, come quella di chi scrive, che non ha mai visto vincere uno scudetto al Napoli.

La generazione dei trentenni attuali, hanno visto un Napoli allo sbando. Quello delle salvezze stentate, delle retrocessioni, dei campionati di Serie B anonimi. Hanno visto i vari Rossitto e Pasino. Hanno gioito per i gol di Scwoch e si sono illusi con gli acquisti di Sesa, Edmundo e Saber. Ma ancora di più hanno visto il fallimento, la squadra in Serie C. Hanno esultato per i gol di Varricchio e Calaiò, quelli di Sosa e Dalla Bona, quando prendere Bucchi sembra aver acquistato il miglior bomber del mondo.

Eppure questa generazione e gli altri ancora più giovani, non hanno mai visto uno scudetto a Napoli. Si sono illusi con quello sfumato del 2018, a causa di errori arbitrali clamorosi che hanno infranto il sogno. Hanno goduto con Cavani, Lavezzi e Hamsik. I loro occhi si sono illuminati con Higuain, Insigne, Callejon e Mertens, ma lo scudetto non è mai arrivato nemmeno nella stagione 2021/22, quando ancora una volta il sogno si è infranto sul più bello.

Scudetto Napoli: la società non fa sognare

Ed allora se uno come Beppe Bruscolotti, protagonista del 10 maggio 1987 con Maradona, dice che il Napoli e De Laurentiis non fanno più sognare i tifosi c’è da crederci. Al patron del Napoli va dato il merito di aver portato gli scudetti del bilancio, che hanno il loro significato, perché nessuno vuole più vedere il Napoli fallire. Grande merito al presidente per quello che ha costruito. Ma ora caro De Laurentiis è arrivato il momento di tornare a sognare, ci sono milioni di tifosi che non hanno mai vinto uno scudetto e che vorrebbero urlare di gioia, non perché sono frustrati o vessati da mogli e datori di lavoro come il patron ha detto, ma semplicemente perché amano la maglia azzurra.