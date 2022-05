Shilton: “Maglia Maradona, non la userei nemmeno per pulire i piatti. Ci ha fregato”

La maglia di Diego Armando Maradona di Inghilterra-Argentina dei mondiali ’86 è stata venduta all’asta. La maglia con cui Maradona ha segnato la doppietta all’Inghilterra è stata battuta da Sotheby’s per la cifra di 7.142.500 di sterline, circa 8,8 milioni di euro, segnando il nuovo primato di tutti i tempi per l’asta di un oggetto di cimeli sportivi. Peter Shilton, portieri di quell’Inghilterra che subì il gol di Maradona poi battezzato la ‘Mano de Dios’, ma anche il ‘Gol de secolo‘, è ancora scosso da quanto accaduto in quella partita. “Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow”.

Shilton, ex portiere del Nottingham Forest, è ancora molto scosso per quanto accaduto e ammette: “Se io e gli altri calciatori avessimo saputo che Hodge aveva scambiato la maglia con Maradona d era presente nel nostro spogliatoio, non sarebbe uscita da lì dentro l’avremmo fatta in mille pezzi“. Poi aggiunge: “Alla fine abbiamo avuto noi l’ultima parola, come giusto che fosse per un Mondiale che ci hanno rubato. Io ero il capitano quel giorno e sto male al riguardo ancora oggi. Volevo solo vincere il Mondiale, non pensavo certo a scambiare la maglia con Maradona che ci aveva fregato“.