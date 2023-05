Napoli riporta lo scudetto al Sud: interrotto il ventennio nordista

Il Napoli riporta lo scudetto al Sud dopo 33 anni dalla sua vittoria del 1989-90 e 22 anni dopo la Roma nel 2000-01.

Il quattro maggio 2023 data storica per il Napoli, vince il terzo scudetto. Ma è una data storica per tutto il Sud e per il movimento del calcio in generale. Perché l’Italia intera dovrebbe ringraziare il Napoli, per aver fatto un’impresa che è accaduto a poche squadre negli ultimi tempi.

Il Napoli è stato in grado di spezzare il dominio del Nord, o meglio ancora il dominio di Lombardia e Piemonte che da oltre venti anni con solo tre squadre, continuavano a palleggiarsi il titolo.

Napoli orgoglio del Sud: lo scudetto è tuo

Basta guardare l’albo d’oro della Serie A per rendersi conto della maestosa impresa che ha compiuto il Napoli. Gli azzurri dopo il Cagliari nel 1969-70, sono stati i primi a spezzare il dominio nordista vincendo il titolo nel 1986-87 e poi nel 1989-90.

Da quel momento in poi ed esclusa la Sampdoria di Vialli e Mancini, che vinse lo scudetto nel 1990-91, il titolo di Serie A ha cambiato casa solo per spostarsi nel Lazio, precisamente a Roma. Infatti lo scudetto della Lazio è datato 1999-00, mentre quello della Roma 2000-01. Da quel momento in poi e per 22 anni di fila lo scudetto in Serie A lo hanno vinto sempre: Milan, Inter e Juventus.

Un dominio assoluto del Nord, che la squadra di Spalletti ha spazzato via. Il Napoli ha riportato lo scudetto al Sud, ma ha dato anche credibilità al calcio italiano. Perché il fatto che vincessero sempre le stesse di certo non è un buon segnale. Quello degli azzurri è lo scudetto dell’onestà, con spese contenute e conti in ordine. Il titolo delle idee e della speranza, perché il gioco è bello quando è competitivo ed il Napoli ha dimostrato, che si può fare.