Quanto è costato lo scudetto del Napoli a De Laurentiis? Caso unico in italia da spiegare a scuola

Quanto è costato lo scudetto del Napoli? Scopri come Aurelio De Laurentiis ha conquistato lo scudetto senza maxi investimenti, grazie ad una visione unica.

Diamo un’occhiata ai numeri, partiamo con due termini di paragone giusto per capire quanto costa tipicamente il primato in serie A. L’anno scorso il fondo Elliott aveva riportato il Milan al vertice del campionato dopo aver speso in totale 744 milioni di Euro.

E nel 2021 il tricolore dell’Inter era costato 647 milioni di Euro alla famiglia Zhang, come somma dell’acquisto del club e di versamenti in conto capitale elargiti fino a quel punto. L’impresa napoletana invece ha caratteristiche uniche De Laurentiis ha imposto l’autosufficienza, convito che la squadra possa essere competitiva senza ricorrere a maxi investimenti.

Quanto è costato lo scudetto al Napoli?

Lo scudetto ad Aurelio De Laurentiis è costato praticamente niente. Ma andiamo con ordine: Nel 2004 l’imprenditore rileva il Napoli dalla curatela fallimentare al costo di 32 milioni di Euro, ma lo fa utilizzando un prestito di UniCredit ripagato in tre anni dal club attraverso i suoi flussi di cassa.

De Laurentiis effettua una serie di versamenti in conto capitale per complessivi 16 milioni durante le prime due stagioni di serie C. Poi basta.

Quei sedici milioni rappresentano l’esborso del presidente ad oggi. Tra il 2004 e il 2021-22 il Napoli ha infatti chiuso 10 bilanci in utile e 8 in perdita, 168,8 milioni di profitti, accumulati e 167,5 perdite aggregate, ai conti vanno aggiunti 150 milioni di liquidità. In sostanza la gestione azzurra è a saldo neutro.

Quando la proprietà ha deciso di alzare l’asticella della spesa sportiva, stipendi e ammortamenti, i conti sono tornati grazie ai premi della champions e delle plusvalenze di calciatori come: Lavezzi, Cavani, Higuain, Jorginho etc.

Il mercato della scorsa estate è il simbolo di questa politica sostenibile, via i senatori, sforbiciata pesante al monte ingaggi e una campagna trasferimenti con i fiochi.

Kvara è stato preso per soli 11, 5 milioni, Koulibaly e Fabian Ruiz hanno spinto le plusvalenze estive a quota 69 milioni, grazie anche la ritorno in Champions, peraltro con i bonus dei quarti l’esercizio 2022-23 regalerà profitti. Conquistare lo scudetto con il bilancio in utile un caso unico nel panorama calcistico italiano.