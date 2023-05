Scudetto a Napoli: De Laurentiis ne farà una serie tv, il retroscena

Aurelio De Laurentiis pronto a fare una Serie Tv sullo scudetto del Napoli, la festa ripresa con tante telecamere.

La festa scudetto dopo Napoli-Fiorentina e sicuramente anche quella dopo Napoli-Sampdoria, con la consegna della coppa, saranno i pezzi forti di una serie televisiva che Aurelio De Laurentiis sta già programmando, almeno questo scrive Il Giornale. Il presidente della SSCN è anche produttore cinematografico e quindi sa benissimo come fare per rendere al meglio il prodotto.

Serie tv sullo scudetto del Napoli, l’idea di De Laurentiis

Sul quotidiano si legge: “Don Aurelio era già dentro, per l’occasione autore, sceneggiatore, produttore e regista della festa annunciata. Lui che viene dal mondo dello spettacolo s’intende di queste cose, da mesi ha preparato tutto: ha piazzato telecamere e operatori in ogni posto, spogliatoi, pullman, hotel, aerei. Riprendono tutto da marzo, da quando s’è capito (e ha capito) che strada avrebbe preso questo scudetto: ha in mente di farne una serie, o un kolossal, roba di cinema insomma”.

De Laurentiis con la serie tv sullo scudetto del Napoli vuole riportare in ogni casa le emozioni vissute durante la stagione, oltre a quelle della grande festa di Napoli-Fiorentina. In questo modo la maglia azzurra potrà entrare anche nelle case dove non si è tifosi del Napoli, magari anche all’estero. Così si esporta il marchio e si possono creare occasioni per un futuro ancora più radioso.