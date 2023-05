Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, parla del futuro della squadra e dedica il successo a suo padre scomparso.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Giuntoli rassicura i tifosi: il Napoli rimarrà competitivo con De Laurentiis

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Napoli e Fiorentina, esprimendo parole di gratitudine verso la società e rassicurando i tifosi sul futuro della squadra.

“Ringrazio De Laurentiis e Chiavelli che mi hanno cambiato la vita chiamandomi per Napoli. Mi hanno trattato tutti come un figlio e un fratello in società, ringrazio tutti. Ci tenevo a ringraziare Pompillo, la mia famiglia e mio padre che non c’è più e ha sempre creduto in me. Sono 8 anni che sono qua e ringrazio tutti”, ha dichiarato Giuntoli.

Il ds ha voluto rassicurare i tifosi azzurri riguardo al futuro della squadra: “Non vi dovete preoccupare perché nelle mani di De Laurentiis sarà sempre un grande Napoli“. Con queste parole, Giuntoli ha voluto sottolineare l’impegno e la determinazione del presidente De Laurentiis nel mantenere il Napoli competitivo e all’altezza delle aspettative.

Infine, Cristiano Giuntoli ha dedicato il successo del Napoli a suo padre scomparso, che ha sempre creduto in lui e nelle sue capacità. Un momento di grande emozione che sottolinea l’importanza delle figure familiari nel percorso di crescita professionale e personale.