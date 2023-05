De Laurentiis: “Dopo lo scudetto voglio regalarvi la Champions. Vincere, vincere, vincere!”

Aurelio De Laurentiiss a margine della festa scudetto del napoli ha Maradona, promette la champions ai tifosi azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi durante la festa Scudetto al Maradona, dedicando il titolo a diverse categorie di supporter e ringraziando suo figlio Edoardo e l’AD Andrea Chiavelli.

De Laurentiis e lo Scudetto: emozione a Fuorigrotta

Durante la festa Scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis si è rivolto ai tifosi azzurri con parole di gratitudine e dediche emozionanti.

Accolto dagli applausi dei tifosi, De Laurentiis ha dedicato lo Scudetto a diverse categorie di supporter: “Questo è uno scudetto che va dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, alla Curva B, ai Distinti, alla Nisida, alla Posillipo, alla tribuna Autorità, ai Disabili e a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, a Napoli, in Campania, in Italia e nel mondo”.

Il presidente del Napoli ha poi ringraziato suo figlio Edoardo De Laurentiis per il ruolo fondamentale svolto durante questa stagione: “Edo è stato sempre il mio braccio destro, quando non è facile essere il braccio destro quando c’è una lungo percorso. Quest’anno è sfumata la Champions che volevo regalarvi, ma ci riproveremo“.

Infine, De Laurentiis ha voluto menzionare anche Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato della società: “Poiché i bracci destri non sono mai abbastanza, poi un altro braccio destro che è con me da sempre è Andrea Chiavelli”.

Le parole del presidente del Napoli hanno riscaldato il cuore dei tifosi presenti a Fuorigrotta, rendendo la festa Scudetto ancora più speciale e ricca di emozioni.