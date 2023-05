Sorrentino celebra lo scudetto del Napoli: “Maradona ci ha mostrato la strada”

Il regista Paolo Sorrentino dedica un pensiero a Diego Maradona e celebra lo scudetto del Napoli, sottolineando l’influenza dell’indimenticabile Pibe de Oro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Paolo Sorrentino: “Scudetto? Maradona ci ha spiegato come si fa e il Napoli l’ha fatto”

Il noto regista cinematografico Paolo Sorrentino, grande tifoso del Napoli, ha voluto dedicare un pensiero a Diego Maradona nel momento in cui si festeggia il titolo dello scudetto a Fuorigrotta.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Sorrentino ha espresso la sua gioia per lo scudetto conquistato dalla squadra allenata da Luciano Spalletti: “Oggi siamo felici e, quando si è così felici, è difficile dire cose intelligenti, perché si è in preda alla meraviglia. Una cosa, però, la voglio dire: se abbiamo vinto, è perché Maradona ci ha spiegato come si fa e noi l’abbiamo fatto”.

Il Premio Oscar ha assistito al match della trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A da bordocampo, indossando una pettorina, come se fosse un addetto che lavora abitualmente allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. Per Sorrentino, è stata un’emozione unica poter vedere da vicino le giocate di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni, assaporando le sensazioni che si possono avvertire a ridosso del rettangolo verde di Fuorigrotta.

Paolo Sorrentino sottolinea l’importanza dell’eredità lasciata da Maradona nella storia del Napoli e come il suo spirito continui a influenzare la squadra anche dopo la sua scomparsa.