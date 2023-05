Spalletti: “Resto a Napoli, questo è lo scudetto di tutti”. Poi svela un retroscena accaduto a Udine

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Napoli-Fiorentina: rinnovo e futuro del tecnico campione d’Italia.

Al termine della partita Napoli-Fiorentina, l’allenatore campione d’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn, condividendo le sue emozioni per lo scudetto conquistato e discutendo del suo rinnovo contrattuale con il club azzurro.

Spalletti ha espresso la sua gioia nel vedere Napoli così felice, sottolineando l’importanza del contributo di tutti i membri del gruppo, compresi Marfella e Gaetano. Ha elogiato la mentalità e la forza di gruppo della squadra, che si è espressa nella lotta e nella passione dimostrate in campo.

“Provo gioia a vedere Napoli così, la conferma è quella di dare atti di felicità. Quando vedi affetto così e una felicità così forte diventa soddisfazione per aver contribuito per creare quest’atmosfera qui. Marfella e Gaetano? Quando si parla di gruppo sono tutti a dare contributo, è chiaro che se non li fai giocare qualche volta non li puoi avere tutti in condizione.

L’allenatore ha anche parlato della sua superstizione legata al cornetto portafortuna, che ritiene sia fondamentale per la squadra. Ha lodato l’approccio tattico del collega Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, definendolo un tecnico moderno e del futuro.

“Si è vista la passione e il cuore in mano. Vedere la squadra come ha lottato è sintomo di mentalità e forza di gruppo. Spero di dare spazio a tutti da qui alla fine. Qui non puoi non avere il cornetto superstizioso addosso, devi prenderlo e attaccartelo addosso.

.Anche oggi è stata fatta una buona partita, siamo stati in campo bene contro una squadra forte. Bisogna studiare sempre e saper individuare gli allenatori moderni e del futuro, Italiano è uno di questi per come fa giocare la Fiorentina. A Noi piace giocare le partite, a volte ci sono costate caro ma poi vedi il risultato finale ed è qualcosa di straordinario”.

Riguardo al suo rinnovo contrattuale con il Napoli, Spalletti ha confermato che non ci sono problemi e che a breve ci sarà l’incontro con il presidente De Laurentiis. L’opzione di rinnovo è stata esercitata dal club, e il tecnico si è tolto qualche sassolino dalla scarpa per essere stato informato a Udine da un giornalista. Ulteriori dettagli verranno discussi a fine campionato, dopo le ultime partite.

Non ci sono problemi per il futuro e l’incontro con De Laurentiis. Loro aveva quest’opzione e loro l’hanno esercitata. Io sono contento che sono stato avvertito da un giornalista, ha detto ironicamente il tecnico, poi ci sarà il tempo a fine campionato dopo le ultime partite”.

Luciano Spalletti si è mostrato soddisfatto del percorso compiuto dal Napoli, celebrando lo scudetto e guardando con fiducia al futuro del club sotto la sua guida.