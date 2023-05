Napoli-Fiorentina: Che spettacolo al Maradona -VIDEO

Il popolo azzurro celebra lo scudetto del Napoli al Maradona con grande entusiasmo, uno stadio pieno e gesti d’affetto verso la squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Festa scudetto al Maradona: entusiasmo, sold out e omaggi ai campioni d’Italia.

La città di Napoli si stringe attorno ai suoi campioni d’Italia in occasione della festa scudetto al Maradona. L’entusiasmo è alle stelle e il popolo azzurro rende omaggio a Spalletti e ai suoi supereroi: lo stadio Maradona sarà pienissimo e tutto colorato d’azzurro, con festeggiamenti sia dentro che fuori dell’impianto di Fuorigrotta.

Questa giornata resterà impressa nella mente dei tifosi napoletani, che celebrano il terzo tricolore della storia azzurra, vinto aritmeticamente con il pari di Udine. Curiosamente, anche 36 anni fa, il 10 maggio 1987, il Napoli vinse il primo scudetto contro la Fiorentina.

Al momento dell’ingresso in campo, lo stadio Maradona esplode di gioia. I giocatori si riscaldano sotto la Curva B sulle note di “Live is Life”. Al centro del campo, 24 palloncini a elio, uno per ogni azzurro in rosa, omaggiano la squadra di Spalletti.

La dirigenza della Fiorentina ha compiuto un bellissimo gesto in omaggio a Maradona, visitando un luogo simbolo del centro di Napoli. Joe Barone e Commisso hanno voluto ricordare la leggenda del calcio argentino.

Dopo la partita contro la Fiorentina, la festa scudetto continuerà con una cena all’interno dello stadio Maradona, organizzata dal presidente Aurelio De Laurentiis. L’evento vedrà la partecipazione dell’intero staff, dei giocatori con le loro famiglie e degli agenti, per celebrare insieme questo importante traguardo nella storia del Napoli.