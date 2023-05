Il Napoli batte la Fiorentina, per Spalletti c’è un’altra bellissima

Napoli batte Fiorentina 1-0, giro di campo e festa al Maradona. La sorpresa della partita è la prestazione di Gollini, una grande riserva per Spalletti.

NOTIZIA CALCIO NAPOLI. Napoli-Fiorentina 1-0: sorpresa Gollini per Spalletti, vittoria e festa al Maradona.

La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato la vittoria contro la Fiorentina, battendola 1-0 e celebrando il primo successo da Campioni d’Italia. Al termine della partita, i giocatori del Napoli hanno compiuto un giro di campo sventolando un enorme tricolore, con il tripudio del pubblico presente al Maradona e dei tifosi fuori dallo stadio, che hanno acceso fumogeni e fuochi d’artificio in varie parti della città.

La sorpresa più bella della partita è stata la prestazione del portiere Pierluigi Gollini, che ha dimostrato di essere una valida alternativa a Meret. Gollini ha offerto una performance di alto livello tra i pali, con interventi sicuri e uscite precise, e si è distinto anche nel gioco con i piedi. La sua personalità forte è stata una piacevole sorpresa per Spalletti, che ora può contare su due portieri di primissima fascia.

La coppia formata da Meret e Gollini garantisce affidabilità e sicurezza alla porta del Napoli, elemento fondamentale per il prosieguo della stagione e per il futuro del club. In questo momento di festa e di celebrazione, il Napoli può guardare con ottimismo alle prossime sfide, sapendo di avere un organico solido e di qualità a disposizione.