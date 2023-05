Napoli-Fiorentina: live, le formazioni, la festa al Maradona

Napoli-Fiorentina scoppia la festa allo stadio Diego Armando Maradona, tutto esaurito per omaggiare i campioni d’Italia.

Esplode la grande festa allo stadio Maradona. Una giornata di grande entusiasmo per il Napoli che vince lo scudetto dopo 33 anni. C’è un programma fitto di eventi da vivere prima e dopo la partita che Napolipiu seguirà live dallo stadio, anche attraverso i canali social.

16.35 i giocatori sono arrivati al Maradona. È tutto azzurro lo stadio. Prevista una mega coreografia.

16.46 parte la canzone di Nino D’Angelo. FORZA NAPOLI. Lo stadio si scalda.

17.17 in campo ì portieri pronta la coreografia

Dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Fiorentina si gioca alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Il match può essere visto anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Dazn che può essere scaricata sia su smartphone che smart tv, ma anche sulle console di ultima generazione come Playstation e Xbox. Mentre sul pc sarà necessario collegarsi al sito di Dazn.

Napoli-Fiorentina le formazioni ufficiali

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori.

FIORENTINA – Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil