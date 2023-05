Da Napoli il grande sfottò alla Salernitana: “Con affetto e simpatia…” – FOTO

In occasione di Napoli-Fiorentina spunta uno sfottò alla Salernitana fuori allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli Salernitana – Non manca occasione per rivelare tutto il proprio ‘amore’ da parte dei tifosi napoletani per i ‘cugini’ della Salernitana. Una ‘rivalità’ resa ancora più acerba dopo che la squadra di Paulo Sousa è riuscita a rimandare i festeggiamenti per la conquista matematica dello Scudetto da parte del Napoli nella sfida di domenica scorsa con una gran conclusione di Dia che ha letteralmente ‘spento’ gli animi dei tifosi napoletani.

DA NAPOLI: LO SFOTTO’ ALLA SALERNITANA

Durante i festeggiamenti post Scudetto a Napoli, non sono mancati gli sfottò verso le tifoserie rivali. Tra le squadre prese di mira in particolare c’è stata la Salernitana, soprattutto dopo il pareggio della scorsa settimana che ha rinviato la celebrazione del tricolore.

Salernitana presa di mira anche nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 34esima giornata di Serie A in programma questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, la prima gara casalinga per il Napoli con lo Scudetto cucito addosso.

File chilometriche, tornelli aperti e tanto entusiasmo: questi gli ingredienti che si fanno spazio fuori all’impianto di Fuorigrotta, ma anche uno sfottò in particolare.

La redazione di Napolipiu.com ha ‘pescato’ una scena molto simpatica verso i ‘cugini’ della Salernitana: “Salernitana con affetto e simpatia, sit o cess ra casa a mij”.

Di seguito la foto: