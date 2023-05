Napoli-Salernitana: fuochi d’artificio, cori e lacrime tra i tifosi granata: “Il giorno più bello della mia vita”

“Abbiamo bloccato il Napoli e conquistato la salvezza”, le parole di un tifoso della Salernitana dopo il pareggio con il Napoli.

Pareggio sconsolato quello portato a casa dal Napoli nella sfida della 32esima giornata di Serie A, ma non si può dire invece per la Salernitana che continua inarrestabile il suo bel percorso ottenendo, con l’1-1 strappato al Napoli, il nono risultato utile consecutivo e di conseguenza la via per la salvezza.

A rompere il ghiaccio è la compagine di Luciano Spalletti con Mathias Olivera con un guizzo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma a gelare il Maradona e tutta Napoli ci ha pensato Dia con una grande conclusione che si è stampata direttamente alle spalle di Meret.

NAPOLI-SALERNITANA, L’ESULTANZA DEI GRANATA E DI TUTTI I TIFOSI

Un risultato che a Salerno è stato festeggiato come se fosse uno Scudetto. Il motivo? Fare punti contro la capolista, in casa, e soprattutto rimandare quella che poteva rappresentare una giornata indimenticabile per tutti i tifosi azzurri. A Salerno fuochi d’artificio e cori per festeggiare i tre punti e tanti tifosi granata in lacrime. Uno di questi ha detto:

“Da tifoso è il giorno più bello della mia vita, abbiamo bloccato il Napoli e conquistato la salvezza, goduria doppia! Per la terza volta consecutiva giocheremo in Serie A, mai successo nella nostra storia. Siamo una grande squadra e un grande popolo. Ci meritiamo queste soddisfazioni”, ha concluso il tifoso dei granata.