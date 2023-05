Il figlio di Spalletti e il messaggio che ha commosso i tifosi del Napoli

Il figlio di Spalletti, Samuele, ha pubblicato una storia Instagram dopo il pareggio, a dir poco inatteso, tra Napoli e Salernitana.

Il figlio di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha pubblicato un commovente messaggio su Instagram dedicato ai tifosi del Napoli, dopo la delusione per il pareggio contro la Salernitana che ha rimandato la matematica certezza dello Scudetto e, di conseguenza, la grande festa.

Al gol iniziale di Mathias Olivera che ha praticamente fatto esplodere il Maradona, è arrivato quello del pareggio di Dia che con una gran conclusione è riuscito a gelare tutti i tifosi presenti nell’impianto di Fuorigrotta e a portare a casa tre punti importantissimi.

IL COMMOVENTE MESSAGGIO DI SAMUELE SPALLETTI DOPO NAPOLI-SALERNITANA

Il figlio di Spalletti, Samuele, ha condiviso una foto della curva del Maradona sulle proprie storie Instagram esprimendo il suo rammarico per il risultato venuto fuori, ma anche la sua gratitudine per le emozioni vissute durante la partita: “Dispiace non averla chiusa… ma quello che ho vissuto oggi lo porterò dentro per sempre”.

Il giovane figlio di Luciano Spalletti ha espresso la sua ammirazione per i tifosi del Napoli, che hanno dimostrato grande passione e sostegno per la squadra, nonostante il risultato finale non sia stato quello sperato. Inoltre ha sottolineato come le emozioni vissute durante la giornata rimarranno impresse nel suo cuore per sempre.

Il messaggio di Samuele è stato molto apprezzato dai tifosi azzurri che hanno risposto con numerosi commenti di sostegno e affetto. Il ragazzo è stato tra coloro che hanno consigliato al padre di accettare l’incarico di allenatore del Napoli e la sua vicinanza alla squadra e ai suoi tifosi è evidente anche attraverso questo messaggio commovente.