Gazzetta snobba il Napoli, rimonta Inter vale più dello Scudetto – FOTO

“Lautaro indiavolato”, apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport dopo i match andati in scena nella 32esima giornata.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’Inter, che ha vinto 3-1 contro la Lazio grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino è stato “indiavolato” in campo e ha contribuito a far salire i nerazzurri al quarto posto, agganciando così il Milan e la Roma. Nel frattempo, il giovane attaccante Leao è in attesa di un rinnovo contrattuale. Ecco quanto si legge sulla prima pagina della Gazzetta:

“Lautaro indiavolato”: profumo di derby e l’Inter si scatena. Ritrova il feeling con Lukaku e ribalta la Lazio. Milan e Roma agganciate al quarto posto. E Leao lo aspetta col rinnovo”.

FOCUS SU INTER-LAZIO, MA LO SCUDETTO DEL NAPOLI?

La Salernitana ha fermato il Napoli sull’1-1, rinviando la festa scudetto degli azzurri. Una vera e propria beffa per il Napoli che, dopo il gol iniziale di Mathias Olivera, ha incassato quello di Dia a pochi minuti dalla fine, la rete che ha letteralmente gelato il Maradona. Nonostante la delusione, il Napoli potrebbe vincere il tricolore già mercoledì, in caso di mancata vittoria della Lazio. Solo un piccolo trafiletto in alto dedicato alla squadra di Luciano Spalletti:

“Beffa DiaBolica” – Il pari della Salernitana gela il Maradona, festa mercoledì o giovedì? Un ex elettricista rinvia lo Scudetto del Napoli”.

Spazio anche per la Juventus che ha strappato un pareggio in casa del Bologna con la rete di Milik che salva i bianconeri dopo un rigore sbagliato.