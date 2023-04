Napoli-Salernitana 1-1- festa scudetto rimandata. Ochoca e il pullman di Paulo Sousa fermano gli azzurri

Napoli-Salernitana 1-1. Niente Scudetto matematico per il Napoli, che si fa bloccare in casa dalla Salernitana: Olivera realizza il vantaggio azzurro ma Dia a gela il Maradona.

La speranza di festeggiare il tanto agognato Scudetto si fa ancora attendere per il Napoli. Dopo la vittoria dell’Inter contro la Lazio, la squadra di Spalletti aveva tutto a disposizione per sigillare il titolo già oggi, contro la Salernitana. Ma i granata hanno saputo resistere e ottenere un pareggio, 1-1, al Maradona.

Il gol di Olivera al 62′ ha fatto esplodere di gioia gli oltre 50.000 tifosi azzurri presenti allo stadio, ma la Salernitana non si è arresa e ha pareggiato al 84′ con un gran sinistro di Dia.

Nonostante il gelo che ha preso il pubblico azzurro per il pareggio subìto, la squadra ha continuato a chiedere il supporto dei suoi tifosi per continuare a lottare fino alla fine. Giovedì il Napoli avrà un’altra occasione per conquistare lo Scudetto, questa volta sul campo dell’Udinese.

NAPOLI-SALERNITANA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

23′ OCHOA SU OSIMHEN – La migliore occasione: colpo di testa da pochi passi su punizione dalla trequarti, grande intervento.

42′ OCHOA SU ANGUISSA – Altro intervento su botta dalla trequarti.

57′ CI PROVA ZIELINSKI – Rovesciata dopo un rimpallo in area di rigore, pallone lontano dalla porta.

62′ GOL DI OLIVERA – Colpo di testa vincente su calcio d’angolo dalla destra. Assist di Raspadori.

67′ ELAMS A UN PASSO DAL GOL – Super azione, serpentina e sinistro in diagonale: largo di poco.

81′ KVARA VICINO AL GOL – Ha spazio, si porta il pallone sul sinistro e non trova la porta per centimetri.

84′ GOL DI DIA – Grandissima rete, sinistro straordinario sotto l’incrocio dopo un tunnel a Osimhen.

87′ OCHOA SU KVARA – Altra grande occasione, destro a giro respinto dal messicano.

NAPOLI-SALERNITANA 1-1

MARCATORI: 62′ Olivera (N), 84′ Dia (S)

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim 6,5, Olivera 7 (82′ Juan Jesus sv); Anguissa 6 (89′ Ndombele sv), Lobotka 6,5 (89′ Simeone sv), Zielinski 5,5 (60′ Elmas 6,5); Lozano 6 (60′ Raspadori 6,5), Osimhen 6, Kvaratskhelia 6. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6,5; Daniliuc 6 (86′ Lovato sv), Gyomber 6,5, Pirola 6,5; Mazzocchi 6 (68′ Sambia 5,5), Coulibaly 6,5, Vilhena 6 (68′ Bohinen 5,5), Bradaric 5,5 (68′ Piatek 6); Kastanos 6,5, Candreva 5,5 (46′ Botheim 5,5); Dia 7. All. Sousa.

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Zielinski (N), Olivera (N), Daniliuc (S), Pirola (S)

Espulsi: nessuno