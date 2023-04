Scudetto Napoli, delirio al Maradona: Spunta un dato incredibile come 33 anni fa

Napoli-Salernitana, delirio al Maradona i tifosi si preparano alla possibile festa scudetto, spunta una coincidenza con 33 anni fa.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Napoli si prepara per una giornata storica. Gli azzurri di Spalletti affrontano la Salernitana nel derby campano, in un Maradona gremito di tifosi e con un occhio a San Siro.

Se la Lazio, attualmente seconda in classifica a -17 e a sette giornate dalla fine del campionato, dovesse pareggiare o perdere contro l’Inter e il Napoli di Osimhen e compagni riuscisse a vincere contro i granata di Paulo Sousa, lo scudetto sarebbe matematicamente conquistato dopo 33 anni di attesa.

scudetto Napoli la coincidenza con 33 anni fa

Da quel lontano 1990, quando Maradona alzò le braccia al cielo, la città di Napoli ha attraversato un’era geologica calcistica e non solo. Il San Paolo è diventato il Maradona, ma il legame tra le due epoche di successo è rimasto intatto, nonostante il fallimento, la retrocessione e gli anni bui.

Oggi, a 33 anni di distanza (e un giorno), la storia può ripetersi, in un’occasione che sembra tutt’altro che casuale. Il Napoli avrebbe dovuto giocare addirittura ieri, il 29 aprile, ma il destino ha voluto che la partita si disputasse oggi, nel segno dell’azzurro e nel Maradona, per mantenere quel legame indissolubile con il più grande di tutti.

Migliaia di tifosi sono già allo stadio Maradona, in attesa per il match delle 15 contro la Salernitana. I supporters azzurri sono pronti a seguire sul proprio smartphone la partita della Lazio a San Siro contro l’Inter, sperando che la squadra di Sarri non vinca, per poi tifare per Osimhen e compagni e dare il via alla festa scudetto.

La zona antistante lo stadio è già presidiata dalla polizia e la circolazione dei veicoli è ridotta al minimo, con lo stop disposto dalle 14 per evitare il caos. I tifosi si muovono a piedi dopo aver utilizzato i mezzi pubblici per raggiungere la zona dello stadio.

Tra cori e fumogeni, un gruppo organizzato di supporters azzurri è partito in parata dalla zona della stazione centrale per arrivare al Maradona, pronti a sostenere la squadra in questa giornata che potrebbe segnare la storia del calcio napoletano.