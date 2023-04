Napoli festa scudetto, tra ironia e sfottò: La Juve è la più bersagliata -VIDEO

Napoli pronta alla possibile festa Scudetto: tifosi in corteo verso lo stadio tra ironia e sfottò, la Juventus è la più bersagliata.

La partita tra Napoli e Salernitana si avvicina e già le strade del capoluogo campano si stanno riempiendo di tifosi in attesa della possibile festa Scudetto degli azzurri. La situazione sembra essere molto favorevole per il Napoli, in quanto la vittoria contro la Salernitana, combinata con un pareggio o una sconfitta della Lazio contro l’Inter, sarebbe sufficiente per garantire aritmeticamente la vittoria del campionato.

SCUDETTO NAPOLI: CORTEO DI TIFOSI VERSO IL MARADONA

In vista di questa occasione storica, gli ultras del Napoli hanno organizzato due cortei, provenienti da diverse zone della città, per raggiungere lo stadio Maradona con largo anticipo rispetto all’inizio della partita, come richiesto anche dal club azzurro. La festa è già iniziata per le strade di Napoli, con sciarpe e bandiere che sventolano orgogliosamente nei venti caldi della primavera. Tuttavia, il grande afflusso di persone ha causato non pochi problemi al traffico, ma la passione dei tifosi sembra non farsi scoraggiare da queste difficoltà.

Napoli tra festa è sfottò, presa di mira soprattutto la Juve: “Umiliati”

Ma non è solo l’entusiasmo dei tifosi a far parlare di sé in questi giorni: la rivalità calcistica tra Napoli e Juventus emerge in modo molto evidente, con un tifoso azzurro che mostra con orgoglio una maglietta double-face con due scritte, che ricordano le partite stagionali contro la squadra bianconera. In entrambe le gare, il Napoli ha trionfato su quella di Allegri: il 13 gennaio la partita si è conclusa con un incredibile 5-1, mentre il 23 aprile scorso la vittoria per 0-1 a Torino ha garantito ufficiosamente la conquista dello Scudetto al Napoli. La maglietta esibita dal tifoso azzurro reca le scritte “umiliati” e “straumiliati“, dimostrando l’orgoglio dei tifosi partenopei per la loro squadra e la loro rivalità con i rivali juventini.

THIS IS NAPOLI!

In ogni caso, la risposta dei tifosi del Napoli alle offese è l’ironia, una vera e propria arma che ha reso i partenopei inattaccabili. Nonostante le difficoltà del traffico, i tifosi azzurri invitano tutti, ma proprio tutti, a raggiungere la capitale del sud e festeggiare insieme la possibile conquista dello Scudetto. Questo è il calcio a Napoli, dove la passione per la squadra si fonde con l’amore per la propria città. This is Napoli!