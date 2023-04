“Al Maradona portate due bandiere” Tocca iniziativa degli Ultras del Napoli

Un comunicato degli Ultras Napoli 1972 invita i tifosi del Napoli a portare due bandiere allo stadio in occasione della gara contro la Salernitana.

I tifosi del Napoli sono pronti a festeggiare il loro terzo Scudetto, dopo 33 anni di attesa! La squadra guidata da Luciano Spalletti sta per conquistare il titolo di Campione d’Italia, ed i sostenitori azzurri sono pronti a celebrare questo evento storico in modo speciale. Il gruppo degli Ultras Napoli 1972 ha lanciato un comunicato emozionante, invitando i tifosi a portare due bandiere: una per festeggiare l’evento e l’altra in memoria dei tifosi che non sono più con noi.

Il messaggio degli Ultras Napoli 1972 racchiude in poche parole tutta la passione e l’attaccamento alla maglia che contraddistingue i tifosi del Napoli. La passione per il Napoli è trasmessa di generazione in generazione, e la lunga attesa per questo momento storico è stata caratterizzata da alti e bassi, fallimenti e rinascite. Il comunicato sintetizza tre decenni di tifo e ricorda gli episodi che hanno portato alla rinascita della squadra partenopea.

E chi lo dimentica più quel Napoli-Cittadella 3-3 di Serie C con gol di Ignoffo, Savino, Toledo. È (ri)cominciato tutto da lì, da quei campi trappola della provincia del pallone, con l’interregno di Ventura in panchina prima che Edy Reja divenisse un punto fermo nella storia della squadra ripartita dal nulla totale e poi tornata in Serie A.

Domenica pomeriggio, il “Maradona” sarà completamente esaurito per la gara tra il Napoli e la Salernitana, una partita che si giocherà con 24 ore di ritardo rispetto alla data iniziale per motivi di ordine pubblico. La città di Napoli si prepara ad una grande festa, nella speranza che l’Inter non riesca a vincere contro la Lazio nel match di pranzo e che i tifosi del Napoli possano celebrare la conquista del titolo al termine della partita.

I tifosi del Napoli, non vogliono mancare a questo appuntamento storico! Segui il nostro live e preparati ad una giornata di emozioni e passione. E ricorda, come dicono gli Ultras Napoli 1972: “Due bandiere. Mio padre prima di me”.