“Vieni con noi”, telefonata della Juve a Giuntoli. Il retroscena del Corriere

La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, e sembra aver messo gli occhi su Cristiano Giuntoli, ds del Napoli. Giuntoli, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e uno stipendio di 1,4 milioni di euro all’anno, è stato il principale artefice del successo del Napoli nell’ultima stagione, durante la quale il club si appresta a vincere lo scudetto.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela che la Juventus sta tentando di convincere Giuntoli a trasferirsi a Torino.

La Juventus ha tenuto d’occhio Giuntoli per un po’ di tempo, considerandolo il candidato ideale per sostituire Fabio Paratici, il precedente direttore sportivo del club. Giuntoli, infatti, ha dimostrato di essere un abile negoziatore e un talent scout di grande successo, avendo portato al Napoli giocatori come Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens.

Il quotidiano sportivo rivela un retroscena: “la Juventus ha contattato Giuntoli con una telefonata: “che dici, ne parliamo?”.

La Juventus sa che convincere Giuntoli a lasciare il Napoli non sarà facile, ma sembra aver già messo in moto una strategia per riuscirci. La società bianconera ha già iniziato a lavorare sulle prospettive di carriera di Giuntoli, offrendogli un posto di grande prestigio all’interno della società, e potrebbe essere disposta ad aumentare la sua offerta economica per farlo. Tuttavia, la Juventus dovrà anche convincere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a liberare Giuntoli dal suo contratto, il che potrebbe essere un compito difficile.

Nonostante i possibili ostacoli, sembra che la Juventus sia determinata a strappare Giuntoli al Napoli e ad avere il suo talento al servizio del club. I sogni del club bianconero su Cristiano Giuntoli sembrano destinati a rimanere tali, Il DS azzurro ha manifestato l’intenzione di restare a Napoli e convivere.

La Juventus ha messo gli occhi su Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, con l’obiettivo di strapparlo ai partenopei. De Laurentiis a lasciare il dirigente è un’impresa quasi impossibile.