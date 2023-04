CORSPORT – Juve tutto su Giuntoli: il Napoli ha trovato il sostituto

La Juve vuole Cristiano Giuntoli, il Napoli con Aurelio De Laurentiis pronto a tenerlo ma pensa a Pietro Accardi dell’Empoli.

La società bianconera rischia la Serie B e questo è un dettaglio di non poco conto. Nella giornata di ieri sono uscite più indiscrezioni su questa possibilità. Inoltre si rischia anche di restare fuori dalla Champions League ed in generale dall’Europa, sia per colpa della penalizzazione, sia per una possibile esclusione da parte della Uefa che sta indagando sui bianconeri.

Questo per raccontare la situazione in cui si trova la Juventus, che da una parte deve pensare all’immediato presente e dall’altra al suo futuro.

Giuntoli alla Juve: il Napoli pensa ad Accardi

Corriere dello Sport in edicola oggi fa fa sapere che Giuntoli è da tempo la prima scelta assoluta da parte della società bianconera. L’uomo che ha salutato Insigne, Koulibaly e Mertens ed ha portato il georgiano Kvaratskhelia ed il sudcoreano Kim, è il profilo perfetto per puntare ad una rinascita, meglio se low cost.

La Juve è in pressing su Giuntoli, ma il direttore sportivo è legato al Napoli di De Laurentiis da un contratto fino al 2024 di 1,4 milioni di euro. Non sarà facile stracciarlo. Inoltre Giuntoli ha dichiarato di voler restare in azzurro e che non ci sono particolari problemi con il presidente.

“Quando nell’aria s’avverte il venticello di una crisi o semplicemente il desiderio di regalarsi una vita nuova, nel calcio diventa indispensabile comunque prevenire, per non trovarsi costretto a curare frettolosamente l’eventuale emorragia: il Napoli ufficialmente non sa, semmai ha intuito o ascoltato il chiacchiericcio di un microuniverso nel quale c’è sempre un amico che spiffera un’anticipazione, e quindi ha dato un’occhiata in giro, si è informato ed ha cominciato a interrogarsi” scrive Corriere dello Sport.

A quanto pare il Napoli si è fiondato su Accardi direttore sportivo dell’Empoli, un altro che scova talenti in giro per il mondo. Ovviamente il pressing si accenderà qualora Giuntoli dovesse andare via.