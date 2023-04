Napoli: il terzo scudetto come lo sbarco sulla luna, tutto il mondo collegato

Il Napoli domenica 30 aprile 2023 può festeggiare il terzo scudetto, la sfida Napoli-Salernitana sarà vista in tutto il mondo.

C’è una gioia irrefrenabile che serpeggia in città ed in ogni luogo dove c’è un cuore che tifa Napoli. Un’ansia mista a felicità, diventata oramai un unicum nell’animo del tifoso partenopeo. Non solo Napoli, ma tutto il mondo tinto d’azzurro attende di esplodere, attende la matematica certezza, dopo che il gol di Raspadori alla Juve, ha dato la pace dell’anima per la conquista del terzo scudetto.

Napoli: terzo scudetto, collegamenti da tutto il mondo

Corriere dello Sport in edicola oggi paragona la visione di Napoli-Salernitana a quella dello sbarco dell’uomo sulla luna. Perché qualora la Lazio non dovesse fare risultato pieno nella sfida con l’Inter di domenica 30 aprile alle 12:30, allora il Napoli vincendo con la Salernitana sarebbe campione d’Italia.

Per la partita del terzo scudetto del Napoli ci saranno centinaia di milioni di spettatori collegati: dal Brasile, dalla Germania, dall’Argentina, dalla Spagna, dalla Cina. Insomma in ogni posto dove c’è un cuore che batte per la maglia azzurra. Non importa che sia giorno o notte, non importa nulla, conterà solo la festa e proprio nessuno vuole perdersi questo grande giorno, atteso 33 anni.

Per la partita ci saranno circa 200 televisioni collegate, ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Stamattina si scoprirà quante tv manderanno in onda Napoli-Salernitana, per ora si può desumere, senza discostarsi molto dalla realtà: in sintesi, e sembra un paradosso, finiranno per essere duecento Paesi, fanno una proiezione impressionante di centinaia di milioni di telespettatori, collocano il “Maradona” all’epicentro dell’Universo, rendono solenne il momento in cui la Storia si mette al centro del campo, che si trasforma nel palcoscenico della vita sportiva“.