Napoli: il 29 aprile 1990 secondo scudetto, sognando il terzo un giorno dopo

Il Napoli il 29 aprile del 1990 conquistava il suo secondo scudetto, il 30 aprile 2023 può arrivare il terzo titolo per gli azzurri.

Quante volte ce lo hanno raccontato, quante immagini abbiamo rivisto. Quante volte nel cuore di chi lo ha vissuto si è fatto largo un sentimento di gioia misto ad un pizzico di malinconia, per quei bei tempi andati in cui allo stadio San Paolo dominava il più grande di tutto. Il giocatore più forte del mondo e della storia che risponde al nome di Diego Armando Maradona.

Napoli: secondo scudetto, in vista del terzo titolo italiano

Fu proprio il mancino di Villa Fiorito a trascinare in quegli anni magici la squadra azzurra, che già aveva avuto campione come Krol, Cané e tanti altri, ma non era mai riuscito a vincere. Invece con Maradona in campo arrivano due scudetti ed una Coppa Uefa in pochi anni.

Proprio il 29 aprile 1990 il Napoli festeggiava 33 anni fa la conquista del suo secondo scudetto. Domenica 30 aprile 2023, il Napoli può conquistare il suo terzo scudetto. Questa volta in campo non ci sarà Diego Armando Maradona, il dio del calcio la guarderà in qualsiasi posto sia e sicuramente sarà felice per la sua Napoli. Per quella città che lo ha amato e che lo adora ancora, quei tifosi che non vedono l’ora di esplodere di gioia ricordando il suo nome, inneggiando ad una squadra, quella di Spalletti, che ha vinto senza Maradona in campo, ma con lo spirito di Diego nel cuore.