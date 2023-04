Osimhen ha Napoli nel cuore: De Laurentiis vuole tenerlo

Victor Osimhen protagonista del calciomercato del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis vuole tenerlo con contratto rinnovato.

Il Napoli pensa all’immediato presente che è la partita con la Salernitana, quella che può valere uno scudetto. Ma ovviamente subito dopo comincerà a pensare al futuro. In realtà ci sta già pensando da tempo, perché sono arrivati rinnovi importanti: quello di Lobotka e di Anguissa, ad esempio. Pezzi importanti del Napoli del futuro. Manca quello di Luciano Spalletti, manca quello di Victor Osimhen, bomber nigeriano da cifre record.

Rinnovo Osimhen: De Laurentiis lo vuole ancora a Napoli

Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sul futuro dell’attaccante ex Lille. Osimhen ha Napoli nel cuore e se dipendesse da questo non ci penserebbe due volte a restare. Lui è stato uno dei più grandi trascinatori della squadra.

Osimhen piace a Manchester United, Chelsea e Psg, ma “la conquista dello scudetto potrebbe cambiare gli scenari che fino a pochi mesi fa sembravano scontati e di sicuro il presidente Aurelio De Laurentiis non avrà voglia di privarsi dei suoi pezzi migliori proprio dopo un’annata record. Tenere Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti, che in due anni di lavoro ha trasformato una potenziale stella in centravanti devastante. E poi per l’ambizione stessa del club: la marcia del Napoli è stata esaltata, in Italia e in Europa, dove De Laurentiis vuole continuare ad incantare. Con Osimhen lì davanti sarebbe più facile immaginare di assestarsi anche il prossimo anno tra le migliori otto d’Europa“.

Osimhen sogna di giocare in Premier League, ma il giocatore ha Napoli nel cuore, con i tifosi e questa fa la differenza. De Laurentiis vuole tenere Osimhen a Napoli e lo può tentare con un rinnovo di un anno con la stessa cifra base (4,5 milioni di euro) ma con ricchissimi bonus. Anche perché bisogna considerare che il giocatore in Premiere League andrebbe almeno a raddoppiare il suo attuale stipendio.

Inoltre Osimhen restando in azzurro avrebbe una città ai suoi piedi, una squadra che gioca per lui ed uno stadio che lo adora.