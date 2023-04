Juve-Napoli, Alvino impazzisce al gol di Raspadori. Poi asfalta i tifosi bianconeri -VIDEO

Carlo Alvino in diretta tv impazzisce al gol di Giacomo Raspadori che regala al Napoli la vittoria sul campo della Juventus.

Il Napoli mette una serie ipoteca sullo scudetto battendo a Torino la Juventus grazie ad una prodezza di Giacomo Raspadori, la rete dell’attaccante del Napoli ha fatto impazzire lo studio di Carlo Alvino in diretta tv.

Il giornalista ha poi affidato a Twitter un messaggio diventato immediatamente virale:

“Juve-Napoli ho sognato 63 anni una serata come questa ringrazio il Signore Iddio e la Ssc Napoli per avermela fatta vivere. Vincere in questo modo e su questo campo non ha prezzo. Vincere lo scudetto distruggendo gli avversari passerà alla storia. Adesso piango e sono solo lacrime di gioia. Che fortuna esser nato a Napoli e tifare per questi colori! ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

Molti i commenti dei tifosi bianconeri al post di Alvino, il giornalista non si è scomposto e ha risposto:

“Juve-Napoli pensa la fortuna dei tifosi “non colorati” vincono il ricorso per assistere dalla curva al trionfo del Napoli. Da impazzire“. Anche sui social il Napoli ha portato a casa una vittoria contro i bianconeri.