Alvino: “Adesso piango lacrime di gioia” tweet da brividi

Juventus-Napoli, Carlo Alvino festeggia per la vittoria della squadra di Luciano Spalletti che vince con gol di Giacomo Raspadori.

La vittoria del Napoli sulla Juventus fa esultare i tifosi azzurri, che ora sognano lo scudetto che può arrivare già domenica prossima se vince con la Salernitana e la Lazio non vince con l’Inter a Milano.

“Juve-Napoli ho sognato 63 anni una serata come questa ringrazio il Signore Iddio e la SSCN

per avermela fatta vivere. Vincere in questo modo e su questo campo non ha prezzo. Vincere lo scudetto distruggendo gli avversari passerà alla storia. Adesso piango e sono solo lacrime di gioia. Che fortuna esser nato a Napoli e tifare per questi colori!“