Napoli: domenica il primo match point scudetto, la combinazione

Il Napoli vince lo scudetto se batte la Salernitana e la Lazio non vince con l’Inter fuori casa a San Siro.

Si avvicina lo scudetto per il Napoli e nella 32sima giornata di Serie A arriva già il primo match point. Infatti il Napoli con la vittoria contro la Juventus ha l’opportunità di festeggiare lo scudetto già nel prossimo turno di Serie A.

Quando vince lo scudetto il Napoli: la data

Al Napoli mancano 5 punti per vincere lo scudetto. La combinazione vincente per portare il titolo in Campania può materializzarsi già nella prossima giornata di Serie A.

La 32sima giornata prevede sabato 29 aprile Napoli-Salernitana alle ore 15.00. Ma il giorno successivo alle 12.30 c’è Inter-Lazio.

Per vincere lo scudetto il Napoli deve sperare in questa combinazione: vittoria con la Salernitana e sconfitta della Lazio. A quel punto arriverebbe la matematica per il tricolore.