Juventus-Napoli, Gatti schiaffo a Kvaratskhelia: niente rosso, il solito Fabbri evita il VAR

Nel corso di Juventus-Napoli, Fabbri lascia correre sullo schiaffo di Gatti e Kvaratskhelia: Era condotta violenta e cartellino rosso.

Napoli, dopo l’amara eliminazione nei quarti di Champions League contro il Milan, torna a concentrarsi sul campionato di Serie A. Nella 31ª giornata, gli azzurri di Spalletti affrontano la Juventus di Allegri, attualmente terza in classifica dopo essere stata temporaneamente ripristinata di 15 punti dal Collegio di Garanzia del Coni, grazie alla sua qualificazione alle semifinali di Europa League.

Durante il primo tempo della partita si è verificato un episodio clamoroso: Kvaratskhelia è stato colpito da uno schiaffo di Gatti all’altezza dell’orecchio. Nonostante l’arbitro Fabbri abbia affermato di aver visto tutto e di aver lasciato correre, il replay mostra chiaramente che Gatti ha colpito il georgiano del Napoli con rabbia e rancore. I moviolisti in diretta TV hanno concordato sul fatto che l’arbitro avrebbe dovuto contestare la condotta violenta e mosstrare il cartellino rosso al difensore bianconero.

Questo non è il primo errore grave commesso da Fabbri nei confronti del Napoli: il fischietto di Ravenna ha già causato un disastroso arbitraggio contro la Salernitana e rischia di perdere il controllo in più di un’occasione. Più recentemente, insieme a Sozza, ha causato la prima sconfitta del Napoli in campionato contro l’Inter a Milano.