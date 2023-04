Gatti pugno a Kvaratskhelia. Marelli: “Condotta violenta, ha rischiato” – VIDEO

Moviola Juventus-Napoli, secondo Luca Marelli di Dazn poteva esserci l’espulsione per Gatti che colpisce con un pugno Kvaratskhelia.

Fa discutere il pugno rifilato da Gatti a Kvaratskhelia durante la sfida Juve-Napoli. Un intervento che ha costretto il georgiano ad uscire dal campo per ricorrere alle cure mediche.

L’episodio è stato analizzato dal moviolista Luca Marelli che ha detto: “Secondo me c’erano gli estremi per chiamare l’arbitro al Var per una revisione. Da guardare il ghigno di Gatti che poi colpisce il giocatore. Il pugno di Gatti a Kvaratskhelia poteva essere condotta violenta e quindi poteva scattare l’espulsione“.