Juventus-Napoli: 0-1 Raspadori avvicina gli azzurri allo scudetto -VIDEO

Il Napoli si avvicina alla vittoria dello scudetto grazie alla vittoria ottenuta contro la Juventus a Torino, con la rete di Raspadori.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria decisiva contro la Juventus, portandosi così molto vicino alla vittoria dello scudetto. Il gol decisivo è stato segnato da Raspadori al 93esimo minuto di gioco, dopo una partita molto combattuta.

La Juventus aveva avuto l’opportunità di segnare prima con Di Maria all’83esimo minuto, ma il gol era stato annullato a causa di un fallo di Milik su Lobotka. Questo ha fatto infuriare lo Stadium, che ha intonato i soliti cori contro Napoli, ma l’arbitro Fabbri ha mantenuto la sua decisione.

Durante la partita, il giocatore del Napoli Kvaratskhelia è stato protagonista di un episodio controverso quando è stato colpito violentemente da Gatti poco dopo la mezz’ora di gioco. Il calciatore partenopeo è rimasto a terra, ma Fabbri non ha interrotto la partita e il VAR Aureliano non è intervenuto. Il replay televisivo ha confermato che il calciatore georgiano è stato colpito con un pugno in faccia, lasciando dei dubbi sul mancato rosso dell’arbitrio a Gatti.

Il Napoli ha continuato a lottare e ha trovato il gol decisivo grazie ad un’azione d’attacco guidata da Zielinski e conclusa da Raspadori. La Juventus ha provato a pareggiare nel finale con Vlahovic, ma il gol è stato annullato perché il pallone che gli aveva servito Chiesa era uscito dal campo.

In definitiva, il Napoli ha dimostrato di avere una grande determinazione e di essere pronto per festeggiare il titolo, forse gia domenica prossima.