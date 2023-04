Juve-Napoli, da Torino: “Sofismo arbitrale su Milik-Lobotka e nessuna superiorità della capolista”

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha criticato l’arbitraggio e la prestazione della Juventus nella sfida andata in scena ieri sera contro il Napoli.

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha commentato la partita tra Juventus e Napoli, che ha visto la vittoria degli azzurri grazie al gol di Raspadori. Nonostante la decisione discutibile del VAR riguardo al gol annullato alla Juventus, Vaciago ha sottolineato come il sentimento che predomina in casa bianconera è la rabbia.

“Anzi, è la rabbia il sentimento che i bianconeri ereditano dalla sfida di ieri sera e non solo per quella discutibile chiamata del Var”.

In particolare il giornalista ha criticato la decisione arbitrale riguardo al contatto tra Milik e Lobotka durante la partita, definendola un “sofismo arbitrale”. Vaciago ha anche notato come la Juventus avesse già in mente le competizioni europee fin dalle scelte dell’allenatore Allegri.

“Milik infila la gamba tra Lobotka e pallone, poi c’è lo scontro fra le tibie: siamo al sofismo arbitrale, ma tralasciando l’aspetto arbitrale non si è intravista la solita superiorità della capoclasse. Il Napoli, ieri sera, ha forse compiuto l’ultimo passo verso il suo meritatissimo scudetto, ma la Juventus fin dalle scelte di Allegri pensava alle coppe”.

Questa vittoria del Napoli ha praticamente assegnato loro lo Scudetto, anche se manca ancora la certezza matematica che arriverà a brevissimo. In ogni caso, i festeggiamenti sono già iniziati per i tifosi azzurri.