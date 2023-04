Sabatini furioso: “Il gol di Di Maria era regolare. Avete visto cosa ha fatto l’arbitro all’inizio?”

Sandro Sabatini ritiene il gol di Di Maria regolare, secondo il giornalista è il centrocampista del Napoli, Lobotka a commettere fallo su Milik.

l match tra Juventus e Napoli è stato molto controverso a causa degli errori arbitrali commessi dall’arbitro Fabbri. Il primo episodio è avvenuto al 30° minuto, quando Gatti ha colpito con un pugno Kavra, ma l’arbitro non ha preso alcuna decisione, non assegnando nemmeno il cartellino giallo al calciatore del Napoli.

L’altro episodio di cui si è parlato molto è stato l’annullamento del gol di Di Maria al 85° minuto, che è stato annullato da Fabbri a causa di un fallo di Milik su Lobotka non visto dall’arbitro ma rilevato successivamente dal VAR.

La Juventus ha protestato vivacemente per questa decisione, ma il VAR ha confermato la decisione dell’arbitro. Tuttavia, secondo alcuni commentatori, come Sandro Sabatini, il gol sarebbe stato corretto, poiché il fallo sarebbe stato commesso da Lobotka su Milik, prima che l’attaccante bianconero intervenisse sul pallone.

Ai microfoni di radio Sportiva, Sandro Sabatini ha spiegato: “Il gol di Di Maria non era da annullare, poiché è Lobotka a commettere fallo su Milik, questo perché c’è un’immagine da dietro in cui si vedrebbe l’intervento dell’attaccante bianconero prima sul pallone. Che non sia fallo lo si capisce dal fatto che l’arbitro inizialmente aveva lasciato proseguire l’azione”.

Nonostante le polemiche, l’arbitro Fabbri ha rivisto al VAR l’azione da ogni angolazione, compresa quella citata da Sabatini, e ha deciso di annullare il gol a causa del fallo di Milik. In questo caso, le proteste della Juventus non hanno sortito l’effetto sperato, e la partita è finita con la vittoria del Napoli.