La moviola zittisce i tifosi della Juve: “Il gol di Di Maria era da annullare”

Il gol di Di Maria era da annullare, la moviola di Juventus-Napoli chiarisce l’episodio contestato dai bianconeri e da Allegri.

La partita Juventus-Napoli ha visto protagonista un momento di grande confusione, che ha portato alla sconfitta dei padroni di casa. Durante la partita, l’arbitro Fabbri ha annullato un gol di Di Maria a causa di un fallo precedente di Milik su Lobotka. Inizialmente, l’arbitro sembrava non aver visto il contatto, ma poi è tornato sui suoi passi dopo l’intervento del VAR.

In particolare, la partita è stata caratterizzata da due momenti controversi, uno per ogni squadra. Il primo riguardava uno schiaffo di Gatti a Kvaratskhelia, che avrebbe potuto portare all’espulsione del difensore bianconero per condotta violenta. Il secondo momento, invece, riguardava il gol annullato a Di Maria, che aveva fatto esplodere lo stadio.

La decisione dell’arbitro di annullare il gol è stata presa dopo che il VAR ha evidenziato il fallo di Milik su Lobotka, che aveva permesso a Di Maria di segnare. Nell’occasione l’arbitro Fabbri ha sbagliato due volte.

Infatti, l’arbitro, che era molto vicino all’azione, aveva inizialmente fatto il gesto di far proseguire il gioco, indicando il pallone. Solo successivamente è tornato sui suoi passi e ha annullato il gol. Il direttore di gara ha punito il tocco del polacco, che effettivamente prima di toccare il pallone ha colpito la tibia del centrocampista avversario. A quel punto ufficiale il dietrofront, con il gol annullato e l’arbitro che ha concesso una punizione al Napoli.

Questo comportamento ha suscitato le proteste della Juventus, che ha ritenuto che la decisione fosse stata presa in modo confuso e poco chiaro. A conti fatti però poi l’arbitro è andato al VAR per smentire di fatto la sua precedente valutazione in campo.

Con molta probabilità l’operato di Fabbri potrebbe essere oggetto di revisione in futuro.