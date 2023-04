Teatrino di Allegri: abbandona la panchina della Juve dopo il gol del Napoli: “Vado via, ciao”

Massimiliano Allegri ha abbandonato la panchina della Juventus in modo provocatorio dopo il gol decisivo del Napoli con Raspadori.

Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri visibilmente indispettito dalle decisioni dell’arbitro e, probabilmente, anche dall’errore di Cuadrado che ha lasciato scoperta la sua zona di campo. “Vado via, ciao”, ha pronunciato Allegri con il solito sorriso sarcastico prima di dirigersi negli spogliatoi.

La partita ha visto il Napoli vincere contro la Juventus grazie al gol di Raspadori allo scadere, portandosi a un passo dallo Scudetto. Lo 0-1 che ha chiuso la sfida dell’Allianz Stadium è stata contrassegnata dalle polemiche nel finale di gara. Ai bianconeri è stato infatti annullato un gol a Di Maria per fallo in precedenza di Milik su Lobotka, ma l’azione è stata rivista al VAR dall’arbitro Fabbri. Questo ha fatto infuriare la panchina bianconera, nonostante il giocatore polacco abbia ammesso di aver dato un calcio al centrocampista del Napoli nell’azione che ha portato al gol dell’argentino.

La successiva azione che ha visto annullare un’altra rete alla Juventus, questa volta a Vlahovic, per un evidente assist di Chiesa con palla già fuori, ha fatto evidentemente perdere la pazienza a Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero era spazientito soprattutto perchè voleva il check del VAR per il presunto fallo di Juan Jesus su Cuadrado.

Subito dopo ha assistito al gol di Raspadori che ha chiuso la sfida, dando al Napoli la possibilità di vincere la partita. Le telecamere hanno inquadrato Allegri che in quel momento sorrideva in modo sarcastico, pronunciando un labiale inequivocabile: “Vado via, ciao”.

Non è la prima volta che il tecnico reagisce in questo modo, ma in questo caso era letteralmente furioso. Probabilmente il gesto di Allegri si riferiva all’ingenuità della Juventus e di Cuadrado rimasto a terra nell’area di rigore del Napoli, lasciando scoperta la sua posizione di campo da cui poi Raspadori ha potuto segnare indisturbato e senza marcatura. “Abbiamo preso un gol da polli – ha detto infatti il tecnico bianconero a fine partita – Basta vedere l’ultima azione, sono cose che capitano e dispiace dopo una partita così“. Il tecnico ha lasciato tutti attoniti, incluso Bonucci che alle sue spalle ha guardato il suo gesto quasi incredulo.