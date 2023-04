Juve-Napoli: Allegri, lacrime bianconere: “Preso gol da polli” poi la frase sullo scudetto

Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri parla al termine del match di Serie A che ha visto la vittoria degli azzurri con gol di Raspadori.

Allegri ai microfoni di Dazn commenta Juventus-Napoli ha detto: “La squadra ha fatto una buona partita, dispiace. Abbiamo preso un gol un po’ da polli. Dovevamo andare a difendere in area era il 93′ ed invece non lo abbiamo fatto. Poi c’è stato un batti e ribatti e ci hanno fatto gol. Ma questo fa parte del processo di crescita. Noi dobbiamo restare sereni e continuare a giocare. Dobbiamo accettare anche le decisioni arbitrali, così come abbiamo sempre fatto“.

Allegri non vuole commentare il gol di Di Maria annullato: “Non voglio commentare, Fabbri ha arbitrato bene e gli faccio i complimenti“.

Allegri durante il confronto con Benitez, presente a Dazn, dice: “Il Napoli merita lo scudetto, siamo consapevoli di aver giocato contro una squadra molto forte“.