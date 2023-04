Juve-Napoli, Raspadori: “Scudetto, abbiamo solo una cosa in testa, fare i tre punti con la Salernitana”

Giacomo Raspadori è stato il protagonista della partita tra la Juventus e il Napoli, che si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 1-0.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha segnato il gol decisivo, una splendida volée, che gli ha fatto scendere le lacrime dagli occhi al termine della partita.

Il gol di Raspadori è stato reso possibile da un’azione propiziata da Piotr Zielinski, che ha liberato Eljif Elmas per il cross vincente. L’ex Sassuolo si è dimostrato puntuale e preciso nell’andare a battere l’estremo difensore avversario, portando il Napoli alla vittoria e consolidando ulteriormente il primo posto in classifica del campionato italiano.

Dopo la partita, Raspadori è stato intervistato da Dazn e ha espresso tutta la sua emozione per la vittoria e per il gol segnato. Il giocatore ha affermato di essere molto felice e di aver sentito il sostegno dei compagni durante il periodo difficile dell’infortunio. Ha anche sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla prossima partita contro la Salernitana, rimarcando la volontà della squadra di continuare a vincere e di conquistare il titolo di campione italiano.

Juventus-Napoli: le parole di Raspadori a DAZN

“Sono scosso ed emozionatissimo, una vittoria che volevamo tantissimo. Ci abbiamo creduto fino alla fine, loro ci hanno messo in difficoltà ma ce l’abbiamo fatta e siamo felici.

Sul gol: “E’ un gol importante, ma abbiamo partite da vincere. Venivamo dalla delusione della Champions, sono felicissimo perché i compagni mi hanno dimostrato che mi vogliono bene.

Sull’infortunio: “E’ stato un periodo difficile, ho lavorato con tutti per provare ad uscirne e sono felice per questo gol”.

Scudetto la prossima settimana: “Abbiamo solo una cosa in testa, fare tre punti con la Salernitana. La prepareremo nel migliore dei modi”.

Il gol di Raspadori ha suscitato una vera e propria esplosione di gioia nei tifosi del Napoli, che hanno esultato insieme al giocatore al termine della partita. Il gol ha rappresentato per Raspadori un momento di grande soddisfazione personale, poiché era stato a secco dal mese di ottobre.

La vittoria del Napoli contro la Juventus ha rappresentato un successo importante per la squadra di Luciano Spalletti, che ha dimostrato grande collettività, sacrificio ed aggressività durante l’intera partita. La delusione per la sconfitta, invece, è stata grande tra gli uomini di Massimiliano Allegri, che non sono riusciti a conquistare i tre punti in una partita molto sentita dai tifosi.