Fate giocare in contemporanea Napoli-Salernitana e Inter-Lazio. Condividi l’appello

Il Napoli vola verso lo scudetto, la matematica può arrivare già nella 32sima giornata di Serie A.

La vittoria del Napoli contro la Juventus avvicina gli azzurri allo scudetto. La matematica certezza del tricolore può arrivare già nella prossima giornata di Serie A, ovvero durante la 32sima giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno vincere con la Salernitana e sperare che la Lazio non vinca con l’Inter a Milano. Insomma una combinazione non proprio impossibile.

Il ‘problema’ è che il Napoli gioca con la Salernitana sabato 29 aprile alle ore 15.00, mentre Inter-Lazio è in programma domenica 30 aprile alle ore 12.30.

A questo punto sarebbe bello per i tifosi del Napoli poter festeggiare, in casa di combinazione vincente, con i calciatori della propria squadra allo stadio Maradona.

Ecco perché da Napolipiu.com parte l’appello: fate giocare Napoli-Salernitana e Inter-Lazio in contemporanea. Magari non ci sarà la combinazione giusta, ma sarebbe davvero bello poter festeggiare al triplice fischio finale.