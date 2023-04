Juve-Napoli: Hamsik esulta sui social per la vittoria, Insigne tace – FOTO

La vittoria di misura targata Raspadori in Juve-Napoli ha scatenato tante reazioni social da parte di ex calciatori azzurri come Marek Hamsik. Non tutti si sono fatti sentire con Insigne che ha scelto il silenzio sui social.

Il Napoli ha vinto una partita importante contro la Juventus a Torino, e la celebrazione non si è fatta attendere. In particolare, Marek Hamsik ha voluto dedicare una stories Instagram alla squadra azzurra, immortalando la festa degli azzurri nello spogliatoio dell’Allianz.

L’ex-capitano del Napoli ha pubblicato una foto della squadra di Spalletti che esultava e festeggiava dentro lo spogliatoio e ha aggiunto un cuore azzurro, degli applausi e un emoticon con gli occhi luccicanti per mostrare tutto il suo amore per il club partenopeo.

D’altra parte, Lorenzo Insigne, attualmente in forza al Toronto, non ha ancora pubblicato nulla sui social per congratularsi con i suoi ex compagni di squadra. Tuttavia Insigne ha sempre dichiarato di essere un grande tifoso del Napoli e non possiamo che immaginare la sua felicità per il terzo scudetto della squadra.

Siamo certi che il silenzio social di Insigne sia dovuto a motivi personali e che il suo sostegno alla squadra azzurra sia sempre stato forte e incondizionato.