Juventus: spettro Serie B, sapete quanto ha perso in borsa?

Il titolo della Juventus crolla in borsa, a causa dell’incertezza sul futuro sportivo della società bianconera di proprietà degli Elkann.

Non c’è pace per la società bianconera. Oggi si è parlato concretamente anche di una retrocessione in Serie B della Juventus. Una incertezza costante che di certo non fa bene sui mercati azionari. Calcio e Finanza fa sapere che il titolo della Juve quotato in borsa ha perso circa il 20% da quando è uscita la sentenza del Collegio arbitrale del CONI.

Sentenza che di fatto mette in serio rischio la Juve che può essere penalizzata ancora da una nuova sentenza della corte federale. Questo mette a rischio anche la qualificazione Champions League. Anche perché pure la UEFA sta pensando ad una possibile esclusione dalle coppe europee.