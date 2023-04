Da Bergamo: “Ci fai schifo pulcinella”, va avanti la fiera delle banalità

Gli ultras dell’Atalanta da Bergamo fanno sapere che non saranno tollerati festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.



Anche da Bergamo arriva il monito ai tifosi del Napoli, si chiede di non festeggiare lo scudetto. Un avviso che è arrivato anche da altre città del Nord, come a Varese, ma anche in altri comuni della Campania. Quindi si scopre che gli ultras hanno il diritto e l’autorità di poter impedire qualcosa a qualcuno. In ogni caso anche da Bergamo hanno hanno sentito di doversi iscrivere alla fiera delle banalità, ribadendo una stupidaggine clamorosamente, anche perché i tifosi del Napoli festeggeranno in piena libertà, nel rispetto delle regole, senza che nessuno lo possa impedire, tantomeno gli ultras.

Ecco il test del volantino diffuso: “Il rispetto prima di tutto: in questa terra non possono essere tollerati festeggiamenti per la squadra partenopea, così come a Napoli non sarebbero tollerate feste per altre squadre. Ricordiamo a ristoratori, baristi, pizzaiolo, che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno “adeguate risposte” alle loro attività anche a distanza di tempo. DA CENTO ANNI È SEMPRE QUELLA…CI FAI SCHIFO PULCINELLA”.