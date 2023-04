“Torna a Torino, gobbo juventino”, Chiellini insultato pesantemente. Reazione da applausi

L’ex difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, vittima di insulti pesanti in America. La sua reazione è da applausi.

Episodio sgradevole per Giorgio Chiellini durante la partita tra Philadelphia Union e Los Angeles, gara valida per la semifinale della CONCACAF Champions League. L’ex difensore della Juventus è stato preso di mira da un individuo sugli spalti che gli ha rivolto duri insulti in italiano legati al suo passato bianconero.

INSULTI LEGATI AL SUO PASSATO CON LA JUVENTUS, LA REAZIONE DI GIORGIO CHIELLINI

Giorgio Chiellini nel 2005 è stato acquistato dalla Juventus a titolo definitivo per una cifra di circa 6,5 milioni di euro versata alla Fiorentina. Da quel momento in poi, Chiellini è diventato una presenza costante nella difesa della Juventus ed un pilastro della squadra per poi liberare il suo armadietto e la sua stanza alla Continassa a giugno dell’anno scorso: “Ho bisogno di un’esperienza lontano dall’Italia per poter chiudere gradualmente la mia carriera calcistica”, queste le parole di Chiellini con cui ha chiuso la sua avventura con la Juventus iniziandone una nuova in MLS.

Eppure non hanno dimenticato il suo passato bianconero. “Giorgio, juventino pezzo di m****. Torna a Torino, gobbo juventino“. Queste le provocazioni alle quali Chiellini ha risposto con il sorriso, continuando il riscaldamento come se nulla fosse accaduto.

Un comportamento da censurare e che va contro il rispetto che dovrebbe essere mostrato verso ogni calciatore, seppur di squadre diverse dalla propria. Una reazione professionale la sua.