La Nazionale a Napoli, Bonucci: “Qui solo insulti”

L’Italia di Mancini a Napoli per la sfida contro l’Inghilterra in rete si scatena la polemica contro lo juventino Bonucci.

La Nazionale Italiana è arrivata a Napoli, accolta da una folla di tifosi entusiasti sul lungomare. Appena il pullman si è aperto, il commissario tecnico Roberto Mancini è stato il primo a scendere, seguito da Politano, Di Lorenzo, Meret, Jorginho e Verratti, tutti applauditi calorosamente.

Tuttavia, qualche fischio è stato riservato a Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. In un video che sta girando in rete il difensore bianconero sembra lasciarsi andare ad un commento che non è piaciuto ai tifosi azzurri: “Qui solo insulti”.

Non è chiaro se si tratti proprio di Bonucci, ma alcuni tifosi che hanno vivisezionato il video, giurano che l’autore del commento è proprio il difensore bianconero. Se così fosse, sarebbe l’ennesima caduta di stile di Bonucci verso Napoli e i napoletani.

La città partenopea si prepara ad accogliere la Nazionale Italiana al Maradona con grande entusiasmo. Circa 50mila spettatori, monumenti illuminati e l’Inno di Mameli cantato da Gigi D’Alessio e Clementino, creano un’atmosfera da festa nazionale. Il sindaco consegna targhe ricordo a Mancini e Verratti, mentre De Laurentiis e Gravina consolidano il loro rapporto dopo alcune incomprensioni. Il patron del Napoli scherza sulla presenza dei colori giallorossi sullo stemma della città e indica le priorità degli interventi da fare al Maradona.

Tutti saranno presenti allo stadio, in quanto l’evento non è solo una semplice partita, ma un momento di grande spettacolo e sportività. Era da ottobre del 2013 che la Nazionale non era ospite a Napoli. Il sindaco sottolinea il rapporto storico tra Napoli e l’Inghilterra, che dura da secoli, e si dice felice per l’arrivo della Nazionale .