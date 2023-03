Cammaroto: “De Laurentiis pronto al mega ingaggio per tenere Osimhen a Napoli”

Aurelio De Laurentiis vuole che Victor Osimhen resti a Napoli, pronto a sforare il tetto stipendi della SSCN fissato attualmente a 3,5 milioni di euro.

Il Napoli è convinto di poter tenere ancora Victor Osimhen in rosa, nonostante l’interesse di grandi club di Premier League, in particolare del Manchester United. Ecco quanto scrive Emanuele Cammaroto per Napolimagazine: “ADL parlerà già nelle prossime settimane con Osimhen ed il suo entourage. La mossa l’abbiamo anticipata e arrivano ulteriori dettagli. De Laurentiis sa bene che nel futuro del centravanti c’è la Premier League ma per approdare dalle parti di Manchester o Londra ci sarà tempo e il presidente del Napoli ha tutta l’intenzione di fare vestire almeno per un’altra stagione ad Osimhen la maglia azzurra“.

Poi aggiunge: “A conti fatti, con un cartellino che è già arrivato a 170 milioni e promette di salire ancora, chi vorrà Osimhen dovrà mettere in conto, calcolando anche l’ingaggio, un investimento da circa 300 milioni. Sceicchi e magnati ci proveranno ma non sarà così facile neanche per loro avvicinarsi a quelle cifre. Si va verso una partita a tre fra Psg, Chelsea e Manchester United ma per scardinare la posizione di De Laurentiis, ovviamente, sarà offerto a Osimhen un mega-ingaggio che potrebbe toccare i 10 milioni. E qui, come abbiamo anticipato in precedenza, ADL è pronto a sforare il tetto ingaggi e l’idea è quella di rinnovare il contratto, andando a garantire 6-7 milioni al giocatore, sapendo che la cifra sarebbe ammortizzabile da una probabile partenza poi già nel 2024 dell’attaccante“.

“Il tutto con la promessa all’entourage di non alzare le barricate e concedere uno sconto (un leggero sconto), tra un anno, per agevolare l’eventuale partenza di Osimhen. Insomma, dalle parti di Milano e Torino possono cominciare a mettersi il cuore in pace e rassegnarsi all’idea di vedere Osimhen ancora in Italia, ancora “cannibale” in campo a trascinare il Napoli e ribaltare le gerarchie del campionato di Serie A. I campioni d’Italia non smobiliteranno. In Serie A ora comanda il Napoli e ha tutta l’intenzione di dettare legge pure nella prossima stagione”, riferisce Cammaroto.