Sky – Manchester United e Chelsea su Osimhen: il Napoli chiede una cifra clamorosa

Calciomercato Napoli: Manchester United e Chelsea vogliono Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis lo cede solo per una cifra oltre i 150 milioni di euro.

Non è una novità che i grandi club di Premier League abbiano messo gli occhi su Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli autore di 21 gol in campionato e 25 stagionali. Ciò che sorprende, però, è il prezzo base che il presidente De Laurentiis ha fissato per il giocatore: 150 milioni di sterline, ovvero 170 milioni di euro.

La notizia arriva dalla redazione di Sky Sports, che ha rivelato come il Napoli abbia risposto all’interesse di Manchester United e Chelsea con una richiesta altissima. Ma non sono solo le squadre inglesi ad essere interessate al bomber nigeriano: anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando di strapparlo al club partenopeo.

Tuttavia, per il momento, sembra che l’interesse delle grandi squadre sia prematuro. Osimhen ha infatti dichiarato che la sua priorità è quella di vincere lo scudetto con il Napoli e di arrivare il più lontano possibile in Champions League. Solo in seguito si penserà al mercato.

Il contratto del giocatore scade nel 2025 e proprio di recente Osimhen ha rivelato di aver incontrato il suo entourage e il club per trovare la miglior soluzione per tutti. Sarà quindi interessante vedere come si evolveranno le trattative, considerando che il prezzo richiesto dal Napoli è estremamente alto.

Nonostante ciò, la concorrenza sembra essere agguerrita: oltre alle big di Premier League e al Paris Saint-Germain, sono tante le squadre che vorrebbero mettere le mani sul giocatore del Napoli, ma Aurelio De Luarentiis lo cederà solo per una cifra folle, che potrebbe spaventare anche le big di tutta Europa.