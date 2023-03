Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio a Napoli per la festa scudetto

Il ritorno del Pocho a Napoli: Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio per la storica festa per il terzo scudetto.

Ezequiel Lavezzi prenota il viaggio per Napoli per godersi la festa scudetto della squadra azzurra del suo cuore. Come riportato in esclusiva da Areanapoli.it, il Pocho si sta organizzando con l’aiuto degli amici napoletani di sempre per fare tappa in città nelle prossime settimane. Non si sa se anche Aurelio De Laurentiis pianificherà uno spettacolare show per festeggiare la vittoria più attesa, dove potrebbe invitare molte vecchie glorie al Maradona.

Nel frattempo, Ezequiel si sta prenotando un volo per la città partenopea. L’ex calciatore argentino ha visitato Napoli più volte da quando ha smesso di giocare a calcio, e ora vuole essere presente per godersi da vicino lo spettacolo che la città offrirà durante la storica conquista del titolo. Il terzo nella storia del club, il più desiderato, quasi quanto il primo.

Il Pocho ha sempre mostrato il suo amore per la terra partenopea e ora è pronto a fare un viaggio per essere presente alla celebrazione della vittoria degli azzurri di Spalletti. La sua presenza sarà senz’altro molto apprezzata dai tifosi, che hanno sempre amato il suo impegno in campo e il suo attaccamento alla squadra.